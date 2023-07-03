В Новосибирске завели дело после смерти от отравления двух человек

По данным региональных СМИ, рядом с телом одной из жертв нашли вейп

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после смерти 17-летней школьницы и 18-летнего молодого человека в квартире в Новосибирске от отравления неустановленным веществом, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту смерти двух человек в результате отравления неустановленным веществом", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что вечером 27 июня в одной из квартир дома в Новосибирском академгородке были обнаружены тела 17-летней девушки и 18-летнего молодого человека с признаками отравления неустановленным веществом. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

В областной прокуратуре добавили, что в связи со смертью школьницы организована проверка.

Местные СМИ сообщили, что рядом с телом школьницы нашли вейп.