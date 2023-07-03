В Приамурье мужчина пытался тайно вывезти за границу золотые самородки

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июля. /ТАСС/. Житель Благовещенского района в Приамурье пытался вывезти за границу через международный аэропорт Благовещенска 10 слитков самородного золота на сумму более 21 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ РФ по Амурской области.

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужил факт изъятия в ходе проведенных сотрудниками УФСБ оперативно-разыскных мероприятий в зоне досмотра багажа аэропорта Благовещенска 10 слитков самородного золота общей массой свыше 5 кг и общей стоимостью более 21 млн рублей, которые были спрятаны в специально оборудованном тайнике в одном из чемоданов", - говорится в сообщении. Мужчина пытался вывезти слитки в одну из зарубежных стран, название которой не уточняется.

Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключение ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.