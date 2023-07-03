3 июля, 07:43

В ЮАР в ДТП с грузовиком погибли 15 человек

Среди них - двое детей

ПРЕТОРИЯ, 3 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли на юге ЮАР при столкновении маршрутного такси и грузовика. Об этом сообщил в понедельник представитель департамента транспорта провинции Восточный Кейп Унати Бинкос.

"Авария произошла вечером 2 июля на скоростном шоссе в районе города Абердин, - приводит его слова местная радиостанция SABC. - Водитель грузовика наехал на переходившее дорогу животное, потерял управление и врезался в следовавшее навстречу маршрутное такси". Среди погибших - двое детей. 

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