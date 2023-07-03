В Белгородской области за сутки зафиксировали около 140 прилетов со стороны ВСУ

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Дроновка повреждения получили четыре домовладения, ЛЭП и газопровод

БЕЛГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 140 боеприпасов, также с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. В селе Дроновка повреждения получили четыре домовладения, ЛЭП и газопровод, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Грайворонском городском округе из миномета обстреляна окраина поселка Горьковский - зафиксировано четыре прилета. <...> По селу Дроновка выпущено 17 минометных снарядов, из них 14 пришлись на окраину села. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. <...> Повреждены линия электропередачи, газопровод и инфраструктурный объект связи. Различные повреждения зафиксированы в четырех домовладениях: посечены кровля, забор, окна. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал губернатор.

По его словам, в Белгородском районе 2 июля по селу Щетиновка было выпущено 12 артиллерийских снарядов, также село обстреляли из гранатомета - зафиксировано 20 выстрелов. В селе Красный Хутор противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА, по селу Нехотеевка выпущено пять артиллерийских снарядов.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с беспилотников сброшено пять взрывных устройств, на окраине села Цаповка - два. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 48 минометных снарядов, по окраине села Тишанка - 2 артиллерийских снаряда.

В Краснояружском районе на окраине села Староселье атаковал дрон-камикадзе противника. "В Шебекинском городском округе по поселку Первомайский выпущено 17 минометных снарядов, по селу Терезовка - восемь минометных снарядов, по хутору Марьино - четыре, по хутору Мухин - один. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.