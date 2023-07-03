3 июля, 08:01

В Челябинске экс-депутата осудили на пять лет за мошенничество

Ущерб от его действий превысил 50 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал бывшего депутата собрания депутатов города Трехгорного Кумара Айткалиева виновным в мошенничестве при исполнении госконтрактов для структур госкорпорации "Росатом". Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Виновному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе суда.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, мужчина, будучи индивидуальным предпринимателем и директором ряда фирм, в 2015-2016 годах получил госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ для структур Росатома. После этого он предоставил заказчикам фиктивные документы о выполнении работ и получил оплату. Сумма ущерба превысила 50 млн рублей. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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