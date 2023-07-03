Аксенов заявил, что террористическую угроза Киева устранят при выполнении целей СВО

Глава Крыма также сообщил, что конкретные заказчики покушения на него будут найдены и наказаны

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Украины возможно только при выполнении целей специальной военной операции, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, покушение на которого было пресечено российскими спецслужбами.

"Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.