В Кувейте произошел пожар на НПЗ

Kuwait Integrated Petroleum Industries Company сообщила, что инцидент не повлиял на работу предприятия

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе "Аз-Зур" в Кувейте, которым управляет компания Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC). Инцидент не повлиял на работу предприятия, сообщила в ночь на понедельник пресс-служба компании.

"Пожар возник в блоке № 12 на НПЗ "Аз-Зур", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter компании. - Пожарные приняли необходимые меры, огонь был полностью потушен, началась операция по охлаждению [блока]". В KIPIC отметили, что возгорание не привело к перебоям в работе НПЗ и поставках продукции. Никто из работников завода не пострадал. Объем ущерба не уточняется.

KIPIC, которая была учреждена в октябре 2016 года, является дочерним предприятием Kuwait Petroleum Corporation. Компания в основном специализируется на нефтепереработке и нефтехимии. Комплекс "Аз-Зур" - строящийся объект, расположенный на юге Кувейта. Ожидается, что он будет полностью введен в эксплуатацию в 2023 году. Завод станет одним их крупнейших НПЗ в мире. Его мощность составит 615 тыс. баррелей нефти в сутки (около 83,9 тыс. тонн).