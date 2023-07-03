В МВД Молдавии рассказали о состоянии стрелявшего в аэропорту Кишинева

Его состояние остается очень тяжелым, сообщила пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко

ДУШАНБЕ, 3 июля. /ТАСС/. Состояние Рустама Ашурова, который застрелил в аэропорту Кишинева пограничника и сотрудника службы безопасности и был ранен во время операции по его обезвреживанию, остается очень тяжелым. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко.

"Состояние нападавшего по-прежнему очень тяжелое, он находится под наблюдением врачей и охраной правоохранителей", - сказала Фетко.

Ранее глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну сообщил в ходе брифинга, что Ашуров отказался от переговоров с полицией и во время штурма получил тяжелые ранения. По его словам, он находится в больнице, без сознания, но под усиленной охраной полиции.

Таджикистан направил сотрудников правоохранительных органов республики в Молдавию для выяснения обстоятельств, связанных с трагедией в аэропорту Кишинева. По данным прокуратуры Таджикистана, Ашуров является участником организованной преступной группы и у себя на родине подозревается в похищении банкира. Он пытался уехать в ЕС через Турцию и Молдавию, но правоохранители в Кишиневе отказали ему во въезде в страну. Во время сопровождения в зал ожидания для депортации злоумышленник застрелил сотрудника пограничной полиции Сергея Мунтяну, а также сотрудника службы безопасности аэропорта Игоря Чофу из пистолета, отобранного у пограничника. Злоумышленник был обезврежен прибывшим спецназом, во время операции никто не пострадал. Согласно закону Молдавии, если он выживет, то ему грозит пожизненное заключение.