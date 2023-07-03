Росприроднадзор заявил, что в реку Колву могло попасть около 1 тыс. куб. м нефти

Глава ведомства Светлана Радионова отметила, что нефтепродукты попали на землю и в воду, а это большой ущерб экологии

СЫКТЫВКАР, 3 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. куб. м нефти могло попасть в реку Колву в Коми в результате аварии на промысловом трубопроводе компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском месторождении. Компания не предоставила информацию Росприроднадзору, заявив об учениях, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Произошел прорыв нефтепровода в районе Усинска. По нашим подсчетам в реку Колву могло попасть 1 тыс. куб. м нефти. Компания "Нобель-Ойл" информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения. О розливе мы узнали от общественников и местного министерства природных ресурсов", - сообщила Радионова в своем телеграм-канале.

По ее данным, нефтепродукты попали на землю и в воду, это большой ущерб экологии. "Будем добиваться внеплановой проверки. Совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений будем отбирать пробы воды и почвы", - сообщила руководитель Росприроднадзора.

Сообщение о нефтеразливе поступило 2 июля. В муниципалитете введен режим "Повышенная готовность", последствия устраняют 18 человек. Местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки. Прокуратура и следователи СУ СК РФ по региону проводят проверки.