3 июля, 08:19

В Нижневартовске проверяют более 10 крупных ТЦ из-за сообщений с угрозами взрыва

Клиенты и сотрудники эвакуированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Сообщение с угрозой взрыва поступило в крупный торговый центр "Европа-Сити" в Нижневартовске, клиенты и сотрудники эвакуированы. Также идет проверка из-за подобных сообщений еще более 10 крупных торговых центров и магазинов города, сообщили ТАСС в экстренных службах ХМАО.

"Из-за поступившего сообщения с угрозами в Нижневартовске эвакуированы посетители и сотрудники "Европа-Сити". На месте находятся представители силовых служб, идет проверка здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также сообщения с угрозами получили еще более 10 крупных торговых центров города и магазинов. Идет проверка зданий на наличие опасных предметов и возможной угрозы взрыва. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация