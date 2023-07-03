В Нижневартовске проверяют более 10 крупных ТЦ из-за сообщений с угрозами взрыва

Клиенты и сотрудники эвакуированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Сообщение с угрозой взрыва поступило в крупный торговый центр "Европа-Сити" в Нижневартовске, клиенты и сотрудники эвакуированы. Также идет проверка из-за подобных сообщений еще более 10 крупных торговых центров и магазинов города, сообщили ТАСС в экстренных службах ХМАО.

"Из-за поступившего сообщения с угрозами в Нижневартовске эвакуированы посетители и сотрудники "Европа-Сити". На месте находятся представители силовых служб, идет проверка здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также сообщения с угрозами получили еще более 10 крупных торговых центров города и магазинов. Идет проверка зданий на наличие опасных предметов и возможной угрозы взрыва.