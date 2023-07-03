Омбудсмен прокомментировала ситуацию с семьей девочки, подавшей сигнал о помощи в эфире

По словам Юлии Раснянской, родителям ребенка предложили процедуру медиации для разрешения споров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мать девочки из города Мурома Владимирской области, которая в эфире программы Первого канала "Мужское/женское" показала жест рукой, считающийся сигналом о помощи для столкнувшихся с домашним насилием, несколько раз привлекалась к ответственности за препятствование общению ребенка с отцом, сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская.

"Она препятствовала общению, поэтому составлялись протоколы. В случае развода родителям важно уметь договариваться, чтобы подобные ситуации не возникали с детьми. Наличие протоколов уже говорит о конфликте, который должен быть урегулирован двумя взрослыми людьми", - сказала Раснянская.

По ее словам, родителям девочки предложена процедура медиации для разрешения споров. "Дети сейчас находятся в безопасности, чувствуют себя хорошо", - добавила омбудсмен.

Сюжет телепрограммы, вышедшей в эфир 21 июня, был посвящен семье из города Мурома Владимирской области, в которой бывшие муж и жена, воспитывающие двух дочерей, делят опеку над младшим ребенком. Старшая девочка во время записи показала универсальный международный жест - просьбу о помощи при домашнем насилии. По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области проводится проверка.