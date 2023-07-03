Суд назначил заседание по делу о ложном доносе на членов банды Цапков на 18 июля

Фигурантом дела является Александр Исюк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону назначил на 18 июля заседание по делу бизнесмена Александра Исюка, который обвиняется в заведомо ложном доносе на членов банды Цапков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Александра Исюка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 306 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (заведомо ложный донос и мошенничество), состоится 18 июля, в 10:00 мск", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе прений сторон в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону гособвинитель попросил суд назначить Исюку семь лет колонии.

Уголовное дело в отношении бизнесмена, который, по версии следствии, подавал заведомо ложное заявление о вымогательстве 70 млн рублей бандой Цапков, было возбуждено в 2019 году. В 2021 году уголовное преследование было прекращено, поскольку, по версии следствия, Исюк подделал предоставленные документы. В настоящее время суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело о ложном доносе Исюка на Вячеслава Цеповяза и его бывшую супругу Наталью Стришнюю.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.