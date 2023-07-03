Экс-главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь" подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ущерб от его действий превысил 500 тыс. рублей

ПЯТИГОРСК, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"В следственном отделе по городу Ессентуки следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в городе Ессентуки. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2022 года подозреваемый поручил работникам опломбировать и принять в эксплуатацию приборы учета газа для дальнейшей подачи газа в помещение коммерческого типа. С ноября 2022 года по март 2023 года потребителю поставляли природный газ, однако он за него не платил из-за отсутствия у индивидуального предпринимателя договора и лицевого счета на оплату.

"Противоправными действиями подозреваемого "Газпрому" причинен ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. Следователем СК уголовное дело возбуждено по материалам краевых управлений ФСБ и МВД", - сказано в пресс-релизе.