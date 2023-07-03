3 июля, 08:55

Обвиняемая в истязании и убийстве опекун из Екатеринбурга обжаловала арест

Веронику Наумову ранее взяли под стражу до 26 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Защита опекуна из Екатеринбурга Вероники Наумовой, которая обвиняется в истязании и убийстве своего шестилетнего подопечного, а также в мошенничестве с выплатами, обжаловала меру пресечения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 30 июня арестовал Наумову до 26 августа.

"Апелляционная жалоба стороны защиты Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого Далера Бобиева, поступила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Защитник обжалует постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. 

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