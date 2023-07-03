СБУ передала в суд материалы по обвинению экс-главы управления спецслужбы по Крыму

По утверждению спецслужбы, Олег Кулинич "работал на ФСБ РФ"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины передала в суд материалы по обвинению в госизмене бывшего "начальника главного управления СБУ в Автономной Республике Крым" Олега Кулинича. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

"По материалам СБУ перед судом предстанет экс-глава крымского управления Службы безопасности", - говорится в сообщении. По утверждению спецслужбы, Кулинич "работал на ФСБ РФ".

Кулиничу предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 3 ст. 255 ("Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"), ч. 5 ст. 407 ("Самовольное оставление воинской части или места службы"), ч. 4 ст. 410 ("Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Как утверждает спецслужба, Кулинич курировал офис в Москве, который был организован экс-заместителем секретаря Службы национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Сивковичем и бывшим главой Администрации президента Украины Андреем Клюевым. Отмечается, что Кулинич был задержан в результате спецоперации СБУ и Госбюро расследований в июле 2022 года, с тех пор находится под стражей. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на данные следствия сообщало, что Кулинича и Сивковича подозревают в "сдаче юга Украины российским войскам" в феврале 2022 года. По утверждениям следствия, Сивкович и Кулинич "взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины - передавали РФ сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ; именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства".

Кулинич был назначен на должность президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году, в марте 2022 года был уволен. Сразу же после задержания Кулинича в июле 2022 года президентом были отстранены от исполнения обязанностей глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова, а также открыто 651 уголовное дело по статьям о госизмене и коллаборационизме.