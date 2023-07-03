МВД РФ объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса

Как сообщили в СК РФ, Василий Грицак обвиняется в обстрелах в период с июля 2014 по ноябрь 2016 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, обвиняемый в обстрелах Донбасса, объявлен в розыск. Это следует в понедельник из базы розыска МВД России.

"Грицак Василий Сергеевич. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе без уточнения статьи. Следственный комитет РФ на прошлой неделе сообщил, что заочно предъявил обвинение Грицаку за обстрелы Донбасса.

МВД России также объявило в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова, обвиняемого в обстрелах Донбасса. "Маликов Виталий Владимирович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется. Маликову ранее было заочно предъявлено обвинение за обстрелы юго-востока Украины.

По данным СК, Грицак обвиняется в обстрелах в период с июля 2014 по ноябрь 2016 года, когда осуществлял общее руководство проведением так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке страны, Маликов - с ноября 2016 по апрель 2018 года. Из-за преступных действий Грицака погибли 190 мирных жителей, в том числе 11 детей. Еще 380 человек получили ранения, среди них 18 несовершеннолетних. Разрушены или частично повреждены более 400 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

В результате преступных действий Маликова погибли 97 мирных жителей, в том числе семь детей, получили ранения 156 граждан, среди которых восемь несовершеннолетних, разрушены или частично повреждены более 240 объектов инфраструктуры.