В Волгоградской области введут особый противопожарный режим из-за 40-градусной жары

На период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность

ВОЛГОГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим из-за повышения температуры воздуха до 40 градусов вводится в Волгоградской области с 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Учитывая прогноз специалистов Гидрометеоцентра России о том, что на значительной части территории Волгоградской области ожидается повышение дневных температур до 40 градусов по Цельсию и выше уже на этой неделе, в соответствии с рекомендациями специалистов МЧС, мною принято решение о введении на всей территории Волгоградской области особого противопожарного режима, начиная с 08:00 часов 5 июля", - цитирует пресс-служба Бочарова.

На период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы, за нарушение требований для граждан, должностных и юридических лиц предусмотрены штрафы.

Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти сложные задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры. С 2014 года выстроено межведомственное взаимодействие: высокий уровень подготовки и регулярные совместные учения позволили добиться существенных результатов в вопросах предупреждения и ликвидации ЧП природного и техногенного характера, минимизации их последствий. Активно развивается региональная противопожарная служба: по итогам 2022 года уровень прикрытия территории Волгоградской области от огня доведен до плановых 100%. В настоящее время продолжается работа по усилению противопожарной группировки и созданию межрайонных центров.