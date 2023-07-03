В Сочи воспитатели частного детсада получили реальные сроки за издевательства над детьми

Обе женщины также лишены права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Хостинский районный суд Сочи признал виновными двух женщин, бывших воспитателей частного детского сада, в систематических издевательствах над детьми, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"53-летняя и 39-летняя бывшие воспитатели частного детского сада признаны виновными в истязании двух малолетних воспитанников и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением с ними (ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ). 53-летняя фигурантка также признана виновной в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Приговором суда женщинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца каждой, которое им надлежит отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обе женщины также лишены права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что два воспитателя частного детского сада в Сочи, обвиняемые в истязании воспитанников 7 и 8 лет, были помещены под домашний арест.

Следствием и судом установлено, что в январе и феврале 2021 года воспитатели частного детского сада систематически избивали девочку и мальчика, используя незначительные поводы, оскорбляли детей. В марте того же года 53-летняя фигурантка как индивидуальный предприниматель организовала аналогичный досуговый центр в том же жилом доме, и стала работать там воспитателем. В сентябре 2022 года она избила 7-летнего мальчика. Ход расследования уголовного дела находился на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина и руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.