В Москве за финансирование ВСУ объявили в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка

Его обвиняют в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинский предприниматель Евгений Черняк обвиняется в РФ в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе СК РФ, он объявлен в розыск, двое его соучастников задержаны.

"Следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, факты финансирования терроризма были задокументированы сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СК и ФСБ. В СК добавили, что в рамках расследования уголовного дела установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц. "Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), другому - по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке в особо крупном размере). Евгений Черняк объявлен в розыск", - отметили в пресс-службе, добавив, что проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание.

По данным следствия, с февраля по апрель прошлого года Черняк вступил с другими соучастниками в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Они организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России. Кроме того, в июне 2023 года Черняк купил и поставил военнослужащим украинской армии товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. "Изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк. По ее словам, проведены допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций. "В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк", - добавили в пресс-службе СК. Кроме того, следователи формируют документы для проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы.

Черняк - украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits. С 2018 года Черняк является ведущим YouTube-канала Big Money.