В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра

В МЧС сообщили, что возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, также могут произойти обрыв линии электропередач, вал деревьев

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра ожидают в Челябинской области в понедельник и вторник, говорится в тексте штормового предупреждения, опубликованного Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В ближайший час и до конца суток 3 июля, а также ночью и днем 4 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град (местами крупный), шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в тексте предупреждения.

В пресс-центре главного управления МЧС России по региону сообщили журналистам, что возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, также могут произойти обрыв линии электропередач, вал деревьев.