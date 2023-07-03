Жалобу по делу о подделке документов в связи с убийством Дугиной рассмотрят в Туле 13 июля

Заседание планируют провести в открытом формате

ТУЛА, 3 июля. /ТАСС/. Тульский областной суд на 13 июля назначил заседание, на котором в апелляционном порядке рассмотрят дело Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, осужденных за подделку документов, в том числе свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из РФ. Заседание планируется провести в открытом формате, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе суда.

"Заседание назначено на 14:00 мск 13 июля. Оно пройдет в открытом формате, участие осужденных планируется в режиме видео-конференц-связи", - сказали в пресс-службе.

Ранее Пролетарский районный суд Тулы направил в Тульский областной суд для рассмотрения в апелляционном порядке дело Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Районный суд 2 мая приговорил их к 3,5 года колонии общего режима каждого, признав виновными по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка и сбыт документов, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления). Также суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 2,5 года. Защита и осужденные не согласились с приговором и в конце мая подали на него апелляционные жалобы.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастной к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы по обвинению в убийстве.