В Москве погиб водитель легковой машины, оказавшийся зажатым между двумя грузовиками

ДТП произошло в районе пересечения Волгоградского проспекта с Ташкентской улицей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Три машины столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительной информации, сегодня около 10:15 в районе пересечения Волгоградского проспекта с Ташкентской улицей произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В столичной прокуратуре уточнили, что грузовик FAW под управлением мужчины 1994 года рождения на светофоре врезался в легковую машину Hyundai, которая в свою очередь столкнулась со стоящим впереди грузовым автомобилем MAN. "В результате дорожной аварии 51-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту аварии.