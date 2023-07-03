Экс-директор новосибирского завода получил условный срок за мошенничество

Суд также назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Бывшего советника гендиректора завода "Сибэлектротерм" и экс-директора новосибирского завода "Сибсельмаш" Олега Утиралова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу по статье о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда Новосибирска.

"30 июля вынесен обвинительный приговор в отношении Утиралова О. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 500 тыс. рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ [условное осуждение] назначенное ему наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении.

По материалам дела, с октября 2016 года по апрель 2017 Утиралов, являясь советником гендиректора "Сибэлектротерма", похитил 1,9 млн рублей. Вину он не признал. В 2016 году он уже был осужден за мошенничество с поддельными векселями поставщика "Сибтрансуголь", ликвидированного в 2005 году, на сумму более 100 млн рублей. В 2019 году суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом 500 тыс. рублей. В сентябре 2020 года его отправили под домашний арест и признали банкротом, а в феврале 2021 его имущество выставили на торги.

Завод "Сибэлектротерм" - преемник Специального конструкторского бюро, созданного в Новосибирске в 1959 году. Предприятие занимает более 30 тыс. кв. метров и занимается инжинирингом, изготовлением и запуском в эксплуатацию рудовосстановительных, сталеплавильных и прочих печей и другого технологического оборудования. В его состав входят конструкторские, технологические и производственные подразделения.

"Сибсельмаш" создан в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" было введено конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей. В конце ноября 2020 года завод был продан на торгах за 505 млн рублей московской компании.