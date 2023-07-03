В ДТП в Туве пострадали шесть человек

Среди пострадавших есть дети

ТАСС, 3 июля. Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Туве, в числе пострадавших трое малолетних детей. Об этом сообщила прокуратура Республики Тыва.

"3 июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Каа-Хем с участием двух легковых автомашин на пересечении улиц Таежная и Пионерская. Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое малолетних детей. Двое взрослых госпитализированы, у одного из них состояние тяжелое. Состояние детей оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.