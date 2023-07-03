В регионах Западной Сибири в начале июля ожидается высокая пожароопасность

Под ударом стихии оказались Алтайский край, Томская и Иркутская область, а также Тува

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют высокую пожароопасность в Алтайском крае, Томской, Иркутской областях и в Туве в начале июля. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС и управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"С 5 по 7 июля по области ожидается высокая пожароопасность - четвертого класса", - говорится на сайте томского гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура в Томской области будет подниматься выше 30 градусов.

По сообщению МЧС, в Алтайском крае в период с 4 по 7 июля в Славгороде сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), на западе региона ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс).

С 4 по 6 июля в западных и северных районах Иркутской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов. Также местами в западных, южных и верхнеленских районах синоптики прогнозируют сильные грозы, порывы ветра до 20 м/с.

По данным Среднесибирского УГМС, на севере Туруханского района Красноярского края днем местами ожидаются сильные дожди, в центральных и южных районах края - грозы. В республиках Хакасия и Тыва утром и ночью ожидается туман. Также сохранится высокая пожароопасность пятого класса.