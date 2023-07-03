3 июля, 09:50

СК возбудил в отношении главбуха и замглавврача роддома в Орле 15 дел о взятках

Сумма взяток составила более 2 млн рублей

ТАСС, 3 июля. Следователи возбудили 15 уголовных дел в отношении заместителя главврача и главного бухгалтера родильного дома в Орле. Они подозреваются в получении взяток на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по Орловской области.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УМВД и УФСБ России по Орловской области возбуждено 15 уголовных дел в отношении заместителя главного врача и главного бухгалтера БУЗ "Родильный дом", подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток). Уголовные дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

Подозреваемые с января 2019 по декабрь 2022 года получили от сотрудников роддома взятки на сумму свыше 2 млн рублей за общее покровительство по службе, в том числе за содействие в начислении премий и иных стимулирующих выплат. 

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