В Воронежской области во время режима КТО пострадали четыре человека

Им выплатят по 100 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 3 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в Воронежской области во время действия режима контртеррористической операции (КТО) из-за ситуации с ЧВК "Вагнер".

Им выплатят по 100 тыс. рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Завершили оценку ущерба, нанесенного гражданскому населению Воронежской области за время действия режима КТО. <...> Легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребенок. Им выплатим по 100 тыс. рублей", - написал он.

Глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов 25 июня сообщил в своем Telegram-канале, что 19 домовладений повреждены в результате перестрелки, которая произошла во время прохождения колонны ЧВК "Вагнер".

Как уточнил в своем сообщении Гусев, в регионе повреждены более 20 жилых домов, нескольких хозяйственных построек и автомобилей. "Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу - завтра туда выходит подрядчик", - написал Гусев.

Ранее Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня, режим был снят 26 июня.