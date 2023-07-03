Полиция Франции за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен сообщил, что средний возраст задержанных составляет 17 лет

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков, охвативших страну после убийства полицейским подростка в пригороде Нантер. Об этом в понедельник журналистам на брифинге заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Силы правопорядка были активно задействованы. 3,2 тыс. человек задержаны за три дня, это беспрецедентный показатель", - сказал он, отметив, что средний возраст задержанных составляет 17 лет. "60% из этих 3,2 тыс. задержанных раньше не имели никаких проблем с правосудием", - подчеркнул министр.

Дарманен добавил, что "надо говорить с кварталами и одновременно проявлять твердость по отношению к хулиганам". "Не следует искать социальные объяснения беспорядков там, где их нет", - считает он.

На воскресном совещании в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти будут на стороне полиции и жандармерии. Он потребовал от глав МВД и Минюста принять все необходимые меры для восстановления порядка в стране.