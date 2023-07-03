В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ загорелись два частных дома

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших нет

БРЯНСК, 3 июля. /ТАСС/. Два жилых дома загорелись в результате артобстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Белая Березка Брянской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Поселок Белая Березка Трубчевского района находится в 2,5 км от границы с Украиной. Численность населения составляет около 5,5 тыс. человек.