3 июля, 11:06
Военная операция на Украине

В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ загорелись два частных дома

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших нет

БРЯНСК, 3 июля. /ТАСС/. Два жилых дома загорелись в результате артобстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Белая Березка Брянской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Поселок Белая Березка Трубчевского района находится в 2,5 км от границы с Украиной. Численность населения составляет около 5,5 тыс. человек. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация