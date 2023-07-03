3 июля, 11:12

В посылке на Центральной почтовой таможне в Москве нашли похожие на мины предметы

В настоящее время ожидается прибытие на место специалистов, которые должны установить, представляет ли находка опасность

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Похожие на противотанковые мины предметы обнаружены в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел на Центральной почтовой таможне. При досмотре в одной из посылок сотрудник обнаружил два предмета, похожие на противотанковые мины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ожидается прибытие на место специалистов, которые должны установить, представляет ли находка опасность. 

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