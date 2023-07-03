3 июля, 11:25

В Волгограде задержали подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

ВОЛГОГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали 15-летнего подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня в центре города-героя Волгограда. Об этом всообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"На Аллее Героев в Центральном районе города-героя был задержан 15-летний подросток. От Вечного огня братской могилы юноша прикурил сигарету", - говорится в сообщении.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Волгограде сообщалось о нескольких случаях осквернения этого мемориала. Так, в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области, который в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету от пламени Вечного огня. В мае полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая сожгла в нем свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы. 

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