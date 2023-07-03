Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко признал вину по делу о мошенничестве

По версии следствия, Андрей Ищенко обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Гендиректор компании "Аврора-строй" и бывший кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко, арестованный по делу о мошенничестве при долевом строительстве, признал вину по этому уголовному делу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Признал вину", - сказал собеседник агентства.

В апреле 2022 года суд арестовал Ищенко по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, глава компании обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке на общую сумму 105 млн рублей. На счетах компании были необходимые средства, но строительство дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан.

22 мая пресс-служба прокуратуры края сообщила о возбуждении в отношении Ищенко второго уголовного дела по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). Уточнялось, что с февраля по апрель 2019 года генеральный директор строительной компании "Аврора-строй" заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме № 7 по улице Сафонова во Владивостоке. Проверкой было установлено, что помещения, в отношении которых заключены договоры на участие в долевом строительстве, фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства.

В 2018 году Ищенко был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его кандидатом от партии.