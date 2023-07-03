Бывшего и.о. главы антикоррупционной службы УФТС приговорили к 8 годам за получение взятки

По данным следствия, в 2021 году Максим Розсыпало вступил в сговор с должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС для получения взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Зюзинского суда.

"Судом Максим Розсыпало признан виновным и ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Обвинение было выдвинуто в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что в 2021 году он вступил в сговор с должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС для систематического получения от представителя коммерческой организации взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления.

Реализуя задуманное, фигурант уголовного дела нашел посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за каждый автомобиль, беспрепятственно перемещенный в интересах организации через таможенную границу ЕАЭС. Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ России и УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО.