Стрелявшего в аэропорту Кишинева арестовали на 30 суток

В результате происшествия погибли два офицера

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который застрелил в аэропорту Кишинева пограничника и сотрудника службы безопасности, арестован на 30 суток.

"Гражданин Таджикистана, обвиняемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, помещен под предварительный арест сроком на 30 суток", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры Молдавии. Также сообщается, что прибывшая в Кишинев делегация представителей правоохранительных органов вместе с сотрудниками дипломатической миссии Таджикистана встретились с и.о. генерального прокурора Молдавии Ионом Мунтяну и договорились сотрудничать в расследовании этого дела.

"Участвовавшие в обсуждениях представители правоохранительных органов Таджикистана, а также молдавские прокуроры, привлеченные к расследованию дела, выразили готовность к сотрудничеству в целях полного расследования и по всем аспектам преступлений, совершенных фигурантом как в Таджикистане раньше, так и в Молдавии в последнее время", - отмечается в документе.

Как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко, состояние Ашурова, который при задержании был ранен, очень тяжелое, он не приходил в сознание и находится под наблюдением врачей и охраной полиции.

Ранее глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну сообщил в ходе брифинга, что Ашуров отказался от переговоров с полицией и во время штурма получил тяжелые ранения.

Таджикистан направил сотрудников правоохранительных органов республики в Молдавию для выяснения обстоятельств, связанных с трагедией в аэропорту Кишинева. По данным прокуратуры Таджикистана, Ашуров является участником организованной преступной группы и у себя на родине подозревается в похищении банкира. Он пытался уехать в ЕС через Турцию и Молдавию, но сотрудники правоохранительных органов в Кишиневе отказали ему во въезде в страну. Во время сопровождения в зал ожидания для депортации злоумышленник застрелил сотрудника пограничной полиции Сергея Мунтяну, а также сотрудника службы безопасности аэропорта Игоря Чофу из пистолета, отобранного у пограничника. Злоумышленник был обезврежен прибывшим спецназом, во время операции никто не пострадал. Согласно закону Молдавии, если он выживет, то ему грозит пожизненное заключение.