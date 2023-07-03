Гособвинитель запросил шесть лет колонии для бывшего челябинского замминистра экологии

Виталия Безрукова обвиняют в превышении должностных полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Государственный обвинитель в прениях в Калининском районном суде Челябинска попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет бывшему заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-центре областной прокуратуры.

"Сегодня в Калининском районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному уделу в отношении бывшего заместителя министра экологии региона, который обвиняется по п "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти Российской Федерации на три года", - сказали в пресс-центре.

В пресс-центре пояснили, что преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по региону, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Установлено, что мужчина в августе 2020 года, выходя за пределы своих должностных полномочий, продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия. При этом он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы. 2 августа 2022 года Безруков сообщил ТАСС, что подал жалобы по уголовному делу, считает его незаконным.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе.