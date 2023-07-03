В Подмосковье двое рабочих погибли при взрыве на химическом заводе

ЧП произошло на заводе "Скоропусковский синтез" в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Два человека погибли при разгерметизации емкости на заводе "Скоропусковский синтез" в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"При монтаже алюминиевой емкости объемом шесть кубометров, находящейся под давлением, произошла ее разгерметизация. Разрушений нет, возгорания не последовало. В результате происшествия погибли два человека", - сказали в главке.

ООО "Скоропусковский синтез" занимается производством химических реагентов для нефтедобычи.