3 июля, 12:17

В Подмосковье двое рабочих погибли при взрыве на химическом заводе

ЧП произошло на заводе "Скоропусковский синтез" в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Два человека погибли при разгерметизации емкости на заводе "Скоропусковский синтез" в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"При монтаже алюминиевой емкости объемом шесть кубометров, находящейся под давлением, произошла ее разгерметизация. Разрушений нет, возгорания не последовало. В результате происшествия погибли два человека", - сказали в главке.

ООО "Скоропусковский синтез" занимается производством химических реагентов для нефтедобычи. 

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