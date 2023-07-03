ФТС подтвердила выявление похожих на мины предметов на Центральной почтовой таможне Москвы

Предметы оказались макетами боеприпасов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила обнаружение в посылках на Центральной почтовой таможне Москвы предметов, похожих на мины. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

"ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве", - сказали в пресс-службе.

Два предмета оказались макетами боеприпасов, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По предварительным данным, обнаруженные предметы являются макетами противотанковых мин и опасности не представляют", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что при досмотре в одной из посылок сотрудник Центральной почтовой таможни обнаружил два предмета, похожие на противотанковые мины. На место инцидента ожидается прибытие специалистов, которые должны установить, представляет ли находка опасность.

В новость внесены изменения (16:10 мск) - уточняется, что предметы оказались макетами боеприпасов.