Суд приговорил послушника Почаевской лавры к 5 годам лишения свободы "за коллаборационизм"

Согласно заявлению офиса генпрокурора страны, он также распространял в российских соцсетях сообщения о поддержке и прославлении военных РФ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Послушник Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в коллаборационной деятельности и прославлении участников специальной военной операции РФ. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

"Суд признал послушника Почаевской лавры виновным в коллаборационной деятельности и признании правомерной вооруженной агрессии против Украины, прославлении ее участников (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса.

Утверждается, что послушник Почаевской лавры распространял в российских соцсетях сообщения о поддержке и прославлении военных РФ, просил молиться за их победу, а также призывал к поддержке российской власти.