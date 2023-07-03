На Украине оставили под стражей экс-замминистра инфраструктуры Лозинского

Его обвиняют во взяточничестве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) оставила под стражей бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Василия Лозинского, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Адвокат бывшего замминистра ходатайствовал о том, чтобы изменить меру пресечения его подзащитному, который находится под стражей. Однако апелляционная инстанция не удовлетворила иск.

В середине июня ВАКС во второй раз отправил под стражу Лозинского с альтернативой внесения залога в размере около $135 тыс. Такое решение было принято, поскольку он не выплатил установленный судом залог в размере около $269 тысяч. До этого бывший замминистра находился под домашним арестом.

24 января ВАКС отправил Лозинского, которому инкриминируется получение взятки в размере $400 тыс. за содействие заключению договоров на закупку оборудования по завышенным ценам, под домашний арест до 21 марта. Также были отправлены под стражу с возможностью внесения залога несколько других предполагаемых участников коррупционной схемы. 17 февраля антикоррупционный суд ужесточил меру пресечения в отношении экс-замминистра, взяв его под стражу с возможностью выхода под залог в размере более $1,35 млн. Однако 22 марта ВАКС смягчил Лозинскому меру пресечения, отправив его под домашний арест.