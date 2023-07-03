Суд в Воронеже арестовал главу миграционного управления ГУ МВД региона по делу о взятке

Сергей Червонцев пробудет под стражей до 27 августа

ВОРОНЕЖ, 3 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа арестовал по 27 августа начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Воронежской области полковника полиции Сергея Червонцева, который обвиняется по уголовному делу о взятке. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель райсуда.

"Сергею Червонцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 27 августа, <...> по уголовному делу по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) - прим. ТАСС)", - сказала она.

Ранее пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области сообщала, что 30 июня по подозрению в получении взятки был задержан начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области ТАСС сообщили, что назначено проведение служебной проверки.