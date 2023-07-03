В Нижнем Новгороде пропала 16-летняя девушка

Возбуждено дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 16-летней девушки в Нижнем Новгороде, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем СО по Ленинскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится у сообщении.

По версии следствия, 27 июня девушка ушла из дома на улице Героя Попова и не вернулась. Сейчас неизвестно, где она находится. Следователи вместе с полицейскими и волонтерами ищут пропавшую.