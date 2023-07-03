В Югре суд приговорил второго обвиняемого в поджоге военкомата к 13 годам лишения свободы

Первые пять лет Василий Гаврилишен будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в колонии строгого режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд в понедельник приговорил Василия Гаврилишена, очередного фигуранта первого в РФ переквалифицированного на статью о теракте уголовного дела о поджоге военкомата, к 13 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Василия Гаврилишена виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет заключения с ограничением свободы на срок 1,5 года. Первые пять лет Гаврилишен будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в колонии строгого режима", - постановил судья.

31 января суд приговорил первого фигуранта дела о поджоге военкомата в Нижневартовске - Владислава Борисенко - к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор за поджог военкомата впервые в РФ был вынесен по статье УК РФ "Террористический акт". Сообщение о попытке поджога военкомата в Нижневартовске поступило в полицию 4 мая 2022 года. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал. Оба фигуранта признались, что выполняли заказ, который получили от человека под ником Ростислав Мухин через мессенджер Telegram. За выполнение задачи им обещали от 1 до 3 млн рублей.

В ходе следствия Гаврилишен заключил досудебное соглашение, признал вину, однако позднее расторг соглашение. На суде он заявил, что подписывал свои показания, где соглашается со статьей о теракте, не глядя, хотя и в присутствии адвоката. Вину в содеянном он признает, но не согласен с квалификацией его действий.