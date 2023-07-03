3 июля, 12:57
Военная операция на Украине

Росгвардейцы уничтожили более 300 кг взрывоопасных предметов в ЛНР

За месяц они проверили свыше 120 маршрутов движения общей протяженностью более 950 км и более 80 объектов жизнеобеспечения населения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Инженеры Росгвардии уничтожили на полигоне более 50 взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Луганской Народной Республики. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Инженерные подразделения Росгвардии уничтожили на полигоне более 50 взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе выполнения служебно-боевых задач на территории Луганской Народной Республики. Общий вес взрывоопасных предметов составил более 300 кг в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения задач саперы Росгвардии ежедневно проводят мероприятия по обследованию территории ЛНР на наличие неразорвавшихся снарядов. За месяц росгвардейцы проверили свыше 120 маршрутов движения общей протяженностью более 950 км и более 80 объектов жизнеобеспечения населения. За время проведенной работы вблизи мирных населенных пунктов обнаружено свыше четырех тысяч взрывоопасных предметов и более одной тонны взрывчатых веществ. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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