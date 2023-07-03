Суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии украинского военного, бросившего гранату в жилой дом

От разлета осколков хозяйка дома получила минно-взрывные травмы и была госпитализирована

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Верховный суд ЛНР приговорил в понедельник к 14 годам лишения свободы военнослужащего 54-й механизированной бригады ВСУ Александра Пинковского, бросившего гранату в дом жительницы Лисичанска для последующего обвинения российских солдат в преступлениях против мирного населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Пинковского к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

"Установлено, что 28 июня 2022 года, оставляя в составе подразделения боевые позиции в Лисичанске, Пинковский с целью устрашения мирного населения и последующего ложного обвинения российских военнослужащих в преступлениях против гражданского населения привел наступательную гранату в боевое состояние и забросил ее во двор одного из частных домовладений", - сообщили в ГВП. От взрыва в доме, где находилась 66-летняя хозяйка, были повреждены стены и окна. От разлета осколков женщина получила минно-взрывные травмы и была госпитализирована.

Пинковский признан виновным в покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.