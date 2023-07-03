Краснодарского полицейского ранили из ружья при задержании правонарушителя

Оперуполномоченный краевого уголовного розыска получил касательное огнестрельное ранение

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Краснодарский полицейский получил огнестрельное ранение в понедельник при задержании правонарушителя с охотничьим ружьем, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Оперуполномоченный краевого уголовного розыска утром в нерабочее время увидел на улице Красноармейской двух мужчин, один из которых находясь, в нетрезвом состоянии угрожал второму охотничьим ружьем. Полицейский обезоружил и задержал правонарушителя, во время чего произошел неконтролируемый выстрел, полицейский получил касательное огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения.