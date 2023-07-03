В Коми разлив нефти привел к загрязнению 0,9 га почвы

Работы по очистке территории ведутся круглосуточно

СЫКТЫВКАР, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 0,9 га почвы загрязнено в результате нефтеразлива после инцидента на промысловом нефтепроводе ООО "Нобель-ойл" на Южно-Ошском месторождении в Республике Коми. Работы по очистке территории ведутся круглосуточно, угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет, сообщила пресс-служба Минприроды Коми.

"По предварительной информации, площадь загрязнения почвенного покрова составляет порядка 0,9 га. Для уточнения площади привлечены сотрудники Усинского лесничества. К ликвидации последствий разлива привлечены аварийно-спасательные формирования "Экоспас" и "Экосфера", установлено 400 м боновых заграждений. <…> Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет", - говорится в сообщении.

Компания "Нобель-ойл" оборудовала боновые заграждения на месте попадания нефтепродуктов в реку Колву. Также установлены боновые заграждения в районе третьего и второго мостов через реку. Глава Коми Владимир Уйба поручил Минприроды Коми нарастить силы и средства, привлечь дополнительные аварийно-спасательные формирования. Организовано взаимодействие с департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (НАО), сообщили в ведомстве.

По уточненным данным Минприроды, отказ на нефтепроводе диаметром 219 мм ООО "Нобель-ойл" произошел 1 июля. Разгерметизация нефтепровода зафиксирована на участке от кустовой площадки №1 до узла запорной арматуры №1 на расстоянии полкилометра от реки Колва. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в Колву. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15 мск. Минприроды Коми проинформировало Росприроднадзор по Коми и НАО по факту несвоевременного сообщения о разгерметизации.

Как сообщила ранее в понедельник глава Росприроднадзора Светлана Радионова, около 1 тыс. куб. м нефти могло попасть в реку. Ведомство будет добиваться внеплановой проверки компании, которая не предоставила информацию Росприроднадзору, заявив об учениях.

В Усинском округе Коми введен режим "Повышенная готовность", местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки. На водной границе Коми и НАО установят пост мониторинга и ежедневного отбора проб воды и почвы на исследования, проинформирован губернатор НАО Юрий Бездудный. Прокуратура Усинска и следственное управление СК РФ по региону организовали проверки.