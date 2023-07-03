Попытка покушения на главу Крыма и закон о повышении МРОТ. Главные события 3 июля

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС

Предотвращение попытки покушения на главу Крыма

ФСБ задержала гражданина России, который планировал взорвать автомобиль главы Республики Крым Сергея Аксенова. Мужчина признался, что был завербован СБУ, а также сообщил о прохождении на территории Украины курса подготовки разведывательно-подрывной деятельности.

Подготовка закона о повышении МРОТ

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%, до 19 242 рублей. В ведомстве отметили, что увеличение оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 75,9 млрд рублей.

Внесение Unilever в список "спонсоров войны"

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список "спонсоров войны" компанию Unilever, так как она не закрыла свой бизнес в России. В агентстве добавили, что сделали это из-за того, что корпорация платит налоги в российский госбюджет. 

Розыск владельца "Хортицы"

В Москве объявили в розыск украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок "Хортица" и "Первак" Евгения Черняка. Он обвиняется в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России. В Следственном комитете отметили, что двое его соучастников задержаны.

Обвинение в адрес бывшего и.о. ректора РАНХиГС Назарова

Экс-исполняющему обязанности ректора РАНХиГС Максиму Назарову предъявили обвинения в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки. В правоохранительных органах сообщили, что по этому же делу проходят бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Назарову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.  

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УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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