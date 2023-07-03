В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Барнаулки

Образцы направили на химические исследования

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом после проверки воды загрязненной реки Барнаулки, образцы уже направлены на химические исследования. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение поверхностных вод). Следователями СК проведен осмотр места происшествия, взяты образцы воды, по которым назначены химические исследования", - сказано в сообщении.

Ранее по факту обнаружения нефтепродуктов в реке Барнаулка в центральном районе Барнаула был введен режим повышенной готовности. Сообщение по факту обнаружения нефтепродуктов на поверхности воды реки поступило в администрацию города 29 июня.

Барнаулка, расположенная на юге Западной Сибири, относится к средним рекам и имеет протяженность около 167 км. В низовьях при впадении в Обь течет по территории Барнаула, который был основан у ее устья. При впадении в Обь река довольно сильно загрязнена, ее русло в городской черте никак не обустроено.