3 июля, 13:47

Бывший и.о. ректора РАНХиГС Назаров стал фигурантом дела о фиктивном трудоустройстве

Антон Новодережкин/ ТАСС
Максим Назаров
© Антон Новодережкин/ ТАСС

По этому же делу проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Максим Назаров стал фигурантом дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"В рамках расследования дела о фиктивном трудрустройстве в РАНХиГС сотрудников Минобрнауки предъявлено обвинение Максиму Назарову, бывшему и.о. ректора", - сказали агентству. По этому же делу проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев.

В Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что обвиняемому избрали меру пресечения. "Назарову, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в суде.

Назаров был назначен исполняющим обязанности ректора после отъезда главы РАНХиГС Владимира Мау в Израиль в июле 2022 года.

ТАСС запросил официальный комментарий вуза. 

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