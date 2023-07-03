В Курской области школа получила повреждения при обстреле села со стороны ВСУ

Никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

КУРСК, 3 июля. /ТАСС/. В приграничном селе Троицкое в Курской области в понедельник школа получила повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, к ремонту в образовательном учреждении приступят сразу, как только представится возможность. Село Троицкое находится на расстоянии около 2 км от российско-украинской границы.