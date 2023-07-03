3 июля, 14:28
Военная операция на Украине

В Курской области школа получила повреждения при обстреле села со стороны ВСУ

Никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

КУРСК, 3 июля. /ТАСС/. В приграничном селе Троицкое в Курской области в понедельник школа получила повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, к ремонту в образовательном учреждении приступят сразу, как только представится возможность. Село Троицкое находится на расстоянии около 2 км от российско-украинской границы. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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